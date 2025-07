Donald Trump a băgat spaima în jucătorii lui Chelsea, la Mondialul Cluburilor: “Eram speriat de moarte”

22:40

Antrenorul din acte al Unirii Slobozia, Jean Vlădoiu, a mărturisit la conferinţa de presă de după meciul Unirea Slobozia – Csikszereda 6-1 că nu a mai trăit ca tehnician momente atât de frumoase. Echipa este pregătită de Andrei Prepeliţă, dar Jean Vlădoiu figurează ca antrenor principal, având în vedere că Prepeliţă nu are licenţă PRO. […]