Jurnalul Antena Sport | Louis Munteanu, tot mai aproape de Rennes

10:50

Situaţie fără ieşire pentru fostul selecţioner al naţionalei României, Cosmin Contra. Antrenorul a semnat pe data de 3 iulie cu echipa din Arabia Saudită, Al-Kholood. Este aproape de plecare însă după nici trei sătămâni. Cosmin Contra a dat peste o situaţie incredibilă la această echipă care tocmai şi-a schimbat patronatul. Cosmin Contra, despărţire în timp […] The post Cosmin Contra rupe tăcerea! Ce spune despre plecarea de la Al-Kholood appeared first on Antena Sport.