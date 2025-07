Filiera Sector 4 – New York. După Tamila Cristescu, și soțul fostei prefecte a Capitalei a fost detașat în SUA de la aceeași direcție din primărie

Dorinel Artene a fost detașat la Misiunea Permanentă a României la ONU din SUA în 2023 de la aceeași direcție din Primăria Sector 4, unde lucrase timp de o lună și Tamila Cristescu. Autoritățile locale nu au oferit detalii despre experiența profesională care a stat la baza numirii, refuzând să transmită CV-ul său pe motiv că ar conține „date cu caracter personal”. The post Filiera Sector 4 – New York. După Tamila Cristescu, și soțul fostei prefecte a Capitalei a fost detașat în SUA de la aceeași direcție din primărie appeared first on Snoop.

