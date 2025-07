Basarab Panduru a făcut praf un jucător, după eşecul FCSB: “E urâtă rău de tot”

13:00

Atacantul englez Marcus Rashford, viitorul jucător al echipei de fotbal FC Barcelona, în aşteptarea confirmării oficiale, s-a deplasat marţi la Centrul Sportiv Joan Gamper, unde echipa "blaugrana" are programată o dublă sesiune de pregătire sub comanda antrenorului Hansi Flick, informează EFE. Rashford, care urmează să fie împrumutat de Manchester United la FC Barcelona până la […]