La aproape 40, iubește ce face și ce e: Dayro Moreno dă contorul peste cap în Columbia

Soţia lui Diogo Jota a postat primul mesaj, după moartea tragică a jucătorului lui Liverpool. Portughezul şi-a pierdut viaţa, alături de fratele lui, într-un teribil accident de maşină în Spania, pe 3 iulie. Cu doar 11 zile înainte să moară, Diogo Jota s-a căsătorit cu Rute Cardoso, cea alături de care are trei copii. Soţia […]