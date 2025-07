Matteo Duţu a marcat pentru AC Milan, în amicalul cu Arsenal! Fundaşul român a înscris din penalty

23:20

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur după înfrângerea cu Shkendija, din prima manşă a turului 2 preliminar Champions League, scor 0-1. Returul va avea loc pe 30 iulie, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Chiar dacă Perianu şi Ştefănescu au fost cei mai […] The post Ce a putut spune Gigi Becali după ce Florin Tănase a văzut roşu direct pentru faultul horror din Shkendija – FCSB appeared first on Antena Sport.