SUA: Un student la criminologie, condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a patru tineri. El nu a dezvăluit motivul crimelor

Goldman Sachs şi Bank of New York Mellon au anunţat lansarea unui proiect comun revoluţionar: instituţiile financiare vor putea investi în fonduri de pe piaţa monetară digitalizate, sub formă de tokenuri înregistraţi pe blockchainul dezvoltat de Goldman, au declarat pentru CNBC oficiali ai celor două bănci, transmite CNBC.