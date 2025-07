O învățătoare de 19 ani a obținut cea mai mare notă din București la Definitivat: „Am primit critici de la părinți. La început e greu”

„Generațiile se schimbă, iar profesorul trebuie să schimbe și el modul de predare”, a subliniat o tânără de 19 ani care a obținut cea mai mare notă printre învățătorii care au susținut în acest an examenul de definitivat în București, într-un interviu acordat Digi24.ro. În ultimul an, printre cursurile de la facultate și pregătirea pentru examen, Alexia Șerban a preluat o clasă pregătitoare de la o școală gimnazială de renume din Capitală. Tânăra a relatat pentru Digi24.ro de ce bariere s-a lovit în primul an de învățământ, dar a dat și mai multe sfaturi pentru persoanele care și-ar dori să devină profesori.

