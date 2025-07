Barcelona a anulat meciul amical cu Vissel Kobe din cauza “încălcării grave a contractului”

14:50

Fundaşul central Matteo Duţu se află în lotul lui AC Milan pentru turneul de pregătire din Asia. Echipa lui Massimiliano Allegri va juca împotriva celor de la Arsenal, în Singapore. Matteo Duţu are 19 ani şi a fost şi în lotul României U21 la Campionatul European de tineret din Slovacia. Fundaşul cu dublă cetăţenie nu […]