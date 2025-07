Hyundai, lovită de tarifele lui Trump: scădere semnificativă a profitului

10:30

Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Vechi sau nou? Liniuță între McLaren P1 vs Ferrari 296 GTB Cei de la Carwow au aliniat la start două modele exotice, unul vechi și unul actual. Va putea vechiul McLaren P1 să țină pasul cu noul Ferrari 296 GTB? Răspunsul în afli în clipul de mai sus. mclaren...