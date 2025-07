Maspex derulează o ofertă publică de preluare voluntară a Purcari Wineries, cu peste 34% din acţiuni deja subscrise

Oferta publică de preluare voluntară ('Oferta Publică and #39; and #39;) a acţiunilor Purcari Wineries Public Company Limited ( and #8222;Emitentul and #8221;) iniţiată de către Maspex Romania SRL ('Maspex and #8221; sau and #8222;Ofertantul and #8221;), aprobată prin Decizia nr. 643/10.07.2025 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ( and #8222;ASF and #8221;), este în desfăşurare până miercuri, 30 iulie 2025 (ora 13:00, ora Bucureştiului), inclusiv, şi se adresează acţionarilor existenţi ai Emitentului, care îşi pot vinde acţiunile către Maspex în perioada Ofertei Publice.

