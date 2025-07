„Câte povești încap într-o singură stradă?”. Tur ghidat cu Adriana Babeți pe strada 3 August 1919, de Ziua Timișoarei

18:40

Doi tineri actori independenți din Timișoara s-au calificat în finala celei de-a 28-a ediții a Galei HOP. Competiția actoricească inițiată în 1998 de regizorul Cornel Todea se desfășoară în acest an sub direcția artistică a regizorului Erwin Șimșensohn și are tema „Povești vechi, atitudini noi”.