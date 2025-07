Avertisment pentru Mirel Rădoi! Bosniacii, nemulţumiţi după meciul tur: “Ne-am retras prea mult”

18:20

Darius Olaru a suferit o ruptură musculară! Diagnosticul a venit după ce căpitanul campioanei României a efectuat un RMN. Olaru este incert pentru meciul FCSB – Shkendija, care va fi în direct miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Darius Olaru are ruptură musculară Cu siguranţă, Olaru nu va