BYD va produce modele electrice în Pakistan din 2026

10:50

Constructorul american va prezenta în acest an 3 concepte diferite care anunță un viitor Corvette electric. Primul concept a fost prezentat mai devreme în acest an, creat de către filiala de design General Motors din Marea Britanie. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu cel de-al doilea concept, desenat de către filiala de design GM din California, SUA.De altfel, noul concept este botezat California Corvette și este desenat sub forma unui supercar electric....