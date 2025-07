Război pe plajă la Eforie: amenzi de 145.000 lei într-o singură zi pentru comerț ilegal

18:20

Preferința pentru vacanțele all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră este pe un evident trend ascendent. Conform cifrelor raportate până la data de 24 iulie de turoperator-ul litoralulromanesc.ro, în acest sezon s-au rezervat cu 30% mai multe sejururi all inclusive în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, lucru […]