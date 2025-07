ROMÂNIA ONESTĂ ȘI-A DAT DEMISIA: „Am dat șpagă de supraviețuire”

13:10

Insula Iubirii a mai servit un episod de penibil concentrat, în care oamenii care vin „să-și testeze relația” par că au venit, de fapt, să îngroape ce-a mai rămas din ea cu lopata, în direct și cu martori. În episodul de aseară, am avut din nou parte de băieți care “nu fac nimic greșit”, dar […] The post Insula Iubirii, unde iubirea e o glumă proastă cu bandă sonoră dramatică first appeared on Ziarul National.