Dominic Fritz: Demisia vicepremierului, un gest de asumare

18:50

Confederaţia Naţională Patronală and #8222;Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903 and #8221; că cere Guvernului României să elimine and #8222;personajele toxice and #8221; din Executiv şi să demonstreze respect faţă de mediul de afaceri şi angajaţi