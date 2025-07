China socheaza piata roboticii: a lansat un robot umanoid expert in arte martiale, la un pret de sub 6000 de dolari – VIDEO

22:30

Mai multe persoane au murit dupa ce un tren de calatori a deraiat in sud-vestul Germaniei, potrivit presei germane, anunta BBC. Politia a declarat agentiei de stiri germane dpa ca cel putin trei persoane au fost ranite in accidentul produs in apropiere de Riedlingen, langa Stuttgart, in sud-vestul tarii. Potrivit rapoartelor, cu putin timp inainte...