Adrian Mutu, dezvăluiri despre criza de la Universitatea Craiova! Ce probleme are Mirel Rădoi

18:20

Alexandru Mitriță a dat din nou lovitura în tricoul lui Zhejiang și a înscris al cincilea gol pentru formația din campionatul Chinei. Românul adus de la Universitatea Craiova a fost integralist în partida cu Wuhan Three Towns și a adus victoria în prelungiri, în minutul 90+9. După meci, antrenorul lui Zhejiang, Raul Caneda, a analizat […] The post “E crucial”. Antrenorul lui Alexandru Mitriță se “înclină” în fața românului după ce l-a salvat în prelungiri appeared first on Antena Sport.