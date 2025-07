HysetCo, o nouă stație de hidrogen la Aeroportul Paris-Orly

11:50

Compania de curierat Cargus își îmbunătățește comunicarea cu clienții printr-o platformă omnichannel dezvoltată împreună cu Mediatel Data. Aceasta oferă vizibilitate completă asupra interacțiunilor, indiferent de canalul de contact, precum și servicii automatizate personalizate. „Implementarea soluției a dus la creșterea semnificativă a accesibilității clienților la Contact Centerul Cargus, printr-o triplare a ratei de răspuns la emailuri […] The post Cargus are platformă de interacțiune cu capabilități AI appeared first on ZIUA CARGO.