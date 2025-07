Trump: Prioritatea în Gaza este hrănirea populaţiei, nu recunoaşterea statului palestinian

17:20

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a interzis intrarea în ţară a mai multor persoane străine, inclusiv a eurodeputatului ceh Ondrej Dostal, invocând riscuri la adresa securităţii naţionale în contextul conferinţei and #8222;Make Europe Great Again and #8221; (MEGA), desfăşurată la Chişinău în 28-29 iulie, potrivit Deschide.md, care afirmă cele ce urmează.