Faliţii noştri sunt mai buni decât faliţii lor?

22:40

SKELA INDUSTRIES SRL anunţă începerea activităţilor proiectului and #8222;Digitalizarea activităţii societăţii SKELA INDUSTRIES SRL and #8221;, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 and #8222;Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare and #8221;, Investiţia I3 and #8222;Scheme de ajutor pentru sectorul privat and #8221;, Măsura 1 and #8222;Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor and #8221;, Apel 1 and #8222;Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale and #8221;.