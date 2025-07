Accidentul naval din Delta Dunării: ambarcațiunea răsturnată avea pasageri peste capacitatea maximă

13:20

Premierul Ilie Bolojan recunoaște că în trecut a rezolvat "prietenește" problemele cu polițiștii. El susține că în cazul în care nu recunoaștem că în România am avut sisteme care au funcționat defect, înseamnă că ne mințim singuri. "N-am spus că am dat mită la poliție, am zis că erau niște practici în care te opreau și îți căutau