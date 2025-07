Euro, victima acordului UE-SUA?

10:10

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că va introduce, începând cu această săptămână, un nou sistem de evaluare a activității funcționarilor din minister. Din câte reiese din spusele oficialului guvernamental, va fi vorba despre o evaluare per angajat, în Ministerul Finanţelor, astfel că fiecare lucrător din această instituție va completa un timesheet (un soi de […]