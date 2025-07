ROD revine. Festivalul dedicat clasei muncitoare aduce arta în cartierele Timișoarei

15:40

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Timișoara pentru al patrulea an consecutiv. Ediția locală va avea loc între 9 și 12 octombrie, la Cinema Studio, cu filme selectate din ediția a 18‑a, sub tema „M‑auzi?!”, și cu programe educaționale dedicate adolescenților, cum ar fi atelierul „Meet, Point & Shoot” și „Juriul Liceenilor”.