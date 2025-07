Inundatii in China: Peste 30 de morti in Beijing si zeci de mii de persoane evacuate

19:30

Miliardarul din Republica Moldova Vladimir Plahotniuc, care are si pasaport romanesc, arestat in Grecia pentru acuzatii de spalare de bani, „laundromatul”, din Republica Moldova, vizita in mod regulat Moscova cu un pasaport sub un nume fals si negocia cu Kremlinul implicarea in alegerile din acest an in statul de peste Prut. Dovezile provin din datele...