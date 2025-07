Reuters: Giganţii luxului nu reuşesc să depăşească and #8222;oboseala and #8221; cumpărătorilor

00:00

*(Interviu cu Liviu Sima, cofondator IT Genetics)* and #8221;Ne dorim ca, în următorii doi - trei ani, veniturile generate în afara României să ajungă la o pondere de cel puţin 25% din total and #8221;* and #8221;Vrem să deschidem grupul ITG către investitori care cred în potenţialul tehnologiei de a transforma companiile and #8221;* and #8221;Pe termen mediu şi lung, ne propunem să tranzităm către Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti and #8221;