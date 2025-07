Interventie neobisnuit de dura a presedintelui Dan privind Inspectia Judiciara: „Judeca partinitor, iar uneori judeca politic. Avem o problema uriasa”

15:00

Radu Stefan Oprea, secretarul general al Guvernului, se judeca cu o banca pentru returnarea unui imprumut luat in urma cu 18 ani. In timpul procesului, banca a cerut partajul bunurilor demnitarului, pentru ca apoi sa obtina ceva din imprumutul acordat. Seful SGG are in prezent un teren de 400 mp in Ploiesti, o casa, un...