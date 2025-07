Zelenski devine povara Occidentului?

16:50

Continuă să apară ecouri după recent anunțata demisie a lui Dragoș Anastasiu din postura de vicepremier în Guvernul Bolojan, în urma scandalului ce a izbucnit în spațiul public. Liderul interimar al PSD a fost întrebat pe marginea acestui subiect. Radu Oprea „mi-a spus că e o exagerare și că are cazier fiscal curat" – a […]