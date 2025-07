Sebastian Burduja: 'Efervescenţă mare pentru Primăria Capitalei. Mulţi, prea mulţi doritori de funcţii and #8221;

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a reacţionat după ce Cătălin Drulă a anunţat că a avut o întâlnire cu primarul general Nicuşor Dan pentru a discuta proiectele Capitalei. Burduja subliniază că începe deja să se contureze o competiţie intensă pentru Primăria Generală, însă atrage atenţia că sunt and #8222;prea mulţi doritori de funcţii and #8221; şi and #8222;prea puţini lideri cu viziune şi soluţii reale pentru oraş and #8221;.

