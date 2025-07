Ce a provocat coliziunea în aer dintre un avion de pasageri și un elicopter Black Hawk, din ianuarie, la Washington

19:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu ştia faptul că Judecătoria Luduş a dat un mandat de arestare pe numele lui Emil Gânj, încă de anul trecut, iar IPJ Mureş a introdus datele în baza de date după crima din acest an, iar dacă este adevărat, înseamnă că cineva a greşit. Şeful statului a arătat că va cere explicaţii ministrului de interne şi premierului despre acest aspect. IPJ Mureş a reacţionat, afirmând că informațiile apărute în spaţiul public potrivit cărora bărbatul căutat „nu a fost prins timp de un an şi jumătate pentru că poliţiştii nu ştiau că trebuie să facă asta, iar mandatul de arestare nu a fost introdus în sistem” nu reflectă realitatea, pentru că introducerea unui mandat în sistemul informatic este o activitate distinctă de cea privind punerea în executare a acestuia. În plus, încă din 20 februarie 2024, întrucât persoana în cauză se sustrăgea de la efectuarea unor cercetări şi proceduri judiciare şi în conformitate cu cadrul legal, poliţiştii au solicitat şi s-a realizat înscrierea acestei menţiuni în bazele de date administrate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, mai spune IPJ.