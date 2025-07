Dragoş Pîslaru: Data limită pe care o avem pentru reforma pensiilor speciale este 28 noiembrie 2025

14:00

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, întrebat dacă ia and #8222;şpagă de supravieţuire and #8221;, că nici nu dă, nici nu ia, precizând că nu a dat şpagă and #8222;nici măcar la poliţist, în tinereţe and #8221;, motiv pentru care a şi avut and #8222;destule probleme and #8221;, fiind cunoscut în zonă ca and #8222;cel cu gura mare and #8221;, care and #8222;nu rezolvă problema astfel and #8221;.