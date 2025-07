Zelenski a semnat: Independenta agentiilor anticoruptie e restabilita, la presiunile strazii si ale UE

08:20

India marcheaza o premiera mondiala in domeniul medicinei transfuzionale, dupa ce cercetatorii au identificat o grupa de sange complet noua, necatalogata anterior in literatura medicala internationala, scrie The Times of India. Antigenul responsabil pentru aceasta compatibilitate rara a fost denumit oficial CRIB, in onoarea locului de descoperire: Bangalore, India. Totul a inceput cu o femeie...