Reacţia lui Răzvan Florea după noul aur al lui Popovici la Mondial: “Mai are puţin şi ajunge ca Nadia Comăneci”

22:30

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost eliminată de Shkendija din Champions League. Campioana a fost învinsă cu scorul de 1-3, la general. Gigi Becali a anunțat că e gata să nu mai vorbească despre fotbal, în următoarele luni, fiind extrem de dezamăgit de eșecul suferit de FCSB cu Shkendija. Decizia […] The post Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost eliminată din Champions League appeared first on Antena Sport.