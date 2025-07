Reacţia lui Mihai Stoica după eliminarea ruşinoasă a FCSB-ului din Liga Campionilor!

22:50

Gigi Becali a făcut praf un titular de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Champions League. Campioana a fost învinsă de Shkendija, scor 1-3, la general, și va evolua în turul trei preliminar de Europa League. Gigi Becali l-a criticat pe căpitanul Adrian Șut. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 70, în locul lui fiind […] The post Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Champions League: „E aerian” appeared first on Antena Sport.