Celebrul milionar s-a declarat “mai urât decât foamea”, dar a avut un succes “nebun” la femei: “Asta m-a ajutat”

23:40

Elias Charalambous le-a cerut scuze suporterilor după eliminarea ruşinoasă a campioanei României din UEFA Champions League. FCSB – Sjhkendija 1-2 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Campioana României a părăsit Liga Campionilor după ce a fost învinsă cu 3-1, la general, de campioana Macedoniei de Nord. Antrenorul campioanei României a subliniat […] The post Elias Charalambous le-a cerut scuze suporterilor: “Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem” appeared first on Antena Sport.