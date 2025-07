Jurnal AntenaSport | Cei de la FCSB, devastaţi după ruşinea eliminării din Liga Campionilor cu Shkendija

08:00

FCSB este OUT din calificările pentru grupa Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă în ambele meciuri cu Shkendija din turul 2 preliminar. Formația mai slab cotată din Macedonia de Nord a câștigat aseară și returul în fața campioanei României, iar patronul "roș-albaștrilor", Gigi Becali, nu s-a ferit deloc de cuvinte când a fost sunat […]