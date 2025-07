Star Residence Invest vrea să achiziţioneze o clădire de birouri în Bucureşti pentru 19 milioane euro

20:00

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a cerut încetarea activităţilor Fundaţiei Umanitare Gaza (GHF), implicată în distribuirea ajutoarelor în enclava palestiniană, afirmând că modul în care funcţionează această structură and #8222;a provocat o baie de sânge and #8221; şi reprezintă and #8222;un scandal and #8221; şi and #8222;o ruşine and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.