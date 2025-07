“A fost criticat că îi sar mingile în genunchi” Mirel Rădoi i-a făcut praf pe contestatarii lui Al Hamlawi!

11:10

FCSB a fost eliminată miercuri seara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după ce a pierdut și manșa retur cu cei de la Shkendija, scor 1-2. Odată cu acest, întreg fotbalul românesc este afectat, mai exact punctele din clasamentul coeficienților UEFA. După cum era de așteptat, Liga 1 a coborât câteva poziții după eșecul […] The post Cât coboară România în clasamentul coeficienților UEFA, după eliminarea FCSB-ului din preliminariile UCL appeared first on Antena Sport.