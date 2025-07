Edi Iordănescu s-a calificat cu Legia Varşovia în turul trei preliminar al Europa League!

12:20

Ferrari a anunţat joi prelungirea cu mai mulţi ani a contractului şefului echipei de Formula 1, Fred Vasseur, punând astfel capăt speculaţiilor privind viitorul francezului. Vasseur, în vârstă de 57 de ani, conduce echipa de la începutul anului 2023 şi a jucat un rol esenţial în convingerea septuplului campion mondial Lewis Hamilton să se alăture […] The post Ferrari i-a decis viitorul lui Fred Vasseur. Decizia luată de italeni appeared first on Antena Sport.