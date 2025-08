Horoscop 2 august 2025. Acești nativi ar putea primi o ofertă de muncă excepțională

19:10

Sportivul a întors al patrulea după primul bazin, dar a reuşit imediat să-şi depăşească oponenţii. 46.51 a fost timpul înotătorului român, la doar 11 sutimi de recordul mondial deţinut de campionul olimpic Zhanle Pan, absentul surpriză al finalei. Este al doilea cel mai bun timp din istoria probei. "În cursă, cred că, de obicei, câștigă cel care se detașează cel mai mult de ceilalți, nu? Deci, dacă pot să mă gândesc că am niște ziduri pe fiecare dintre culoarele mele, atunci pot să-mi imaginez și că sunt singur și să fac ceea ce am pregătit și ce am făcut la antrenament", a declarat David Popovici, dublu campion Mondial.