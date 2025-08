Inundații puternice în New York și New Jersey. Apa a pătruns în stațiile de metrou și în autobuze. A fost decretată stare de urgență

Ploile torențiale au iscat haos în New York și New Jersey. Mai multe stații de metrou din cel mai populat oraș din SUA au fost inundate. Puhoaiele au pătruns și în autobuze, au acoperit străzi, iar mii de oameni au rămas blocați pe aeroporturi, în urma suspendării unor zboruri. Guvernatorii din New York și New Jersey au decretat stare de urgență, anunță The Guardian.

