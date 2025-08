Cum l-a transferat Craiova pe Assad Al-Hamlawi, jucătorul care a “rupt” plasele în doar 4 zile

12:40

Britanicii de la The Guardian au analizat finala de la 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de nataţie, ce va avea loc joi, de la ora 14:31. Jurnaliştii nu sunt de acord cu transformarea finalei într-un duel între David Popovici şi Jack Alexy şi scot în evidenţă şansele mari pe care le are […] The post The Guardian nu crede îl lupta pentru aur dintre Popovici şi Alexy din finală: “El e gata să îşi reafirme dominaţia” appeared first on Antena Sport.