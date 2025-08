Ministrul Justiţiei nu e de acord cu dezincriminarea consumului de droguri: “Distruge tineret”

17:50

Am concurat cu mine și am triumfat, susține David Popovici, cel care joi a devenit singurul sportiv care reușește de două ori dubla 100 și 200 de metri la Campionatele Mondiale. „Am concurat cu mine și am triumfat. Să iți învingi fricile, să treci peste slăbiciuni, să te stăpânești, aceasta e victoria”, a scris David Popovici pe […] Articolul Primul mesaj al lui David Popovici, după ce a obținut aurul la 100m și 200 m liber: Am concurat cu mine și am triumfat apare prima dată în PS News.