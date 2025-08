O elevă din Sibiu a inventat bocancii-minune care îți încarcă telefonul la fiecare pas

19:10

După mai mulți ani de scăderi, exporturile de carne de vită, pasăre, oi și capre au crescut cu 43%, în primele patru luni ale anului. Cele mai mari cantități sunt la vită, produs pe care mulți români nu și-l permit din cauza prețului mare. În consecință, producătorii vând carnea în alte țări. Dincolo de măiestria bucătarului, secretul unei fripturi bune de vită stă în calitatea cărnii și în rasă. România nu duce lipsă de ferme pentru vaci de carne. Numărul lor a crescut de peste șase ori în doar zece ani și a ajuns la peste 1600. Țara noastră deține cel mai mare efectiv de vite angus din Europa. Dezavantajul pentru mulți, în schimb, ar putea să fie prețul. O sută de grame de carne, înainte de gătire, costă 44 de lei. Și cum prețul taie din apetitul multor români, carnea de calitate din fermele noastre ajunge în farfuriile străinilor, în special, în Germania, Elveția, Italia, dar și în Olanda, acolo unde numărul fermelor scade, din cauza cerințelor exigente de mediu. De altfel, potrivit datelor oficiale, în primele patru luni ale acestui an, am aexportat cu 42% mai multă carne, față de perioada similară din 2024. Și nu doar carne de vită, ci și de pui, un sector la care stăm excelent, dar și de ovine. Explicația are legătură și cu dezvoltarea sectorului. În ultimii doi ani, în țară au fost construite 40 de ferme noi de reproducție, dar și mai multe abatoare. Deși un sector codaș, și producția de carne de porc e în creștere, cu 9%. Oficialii din ministerul Agriculturii spun că fermele noi vor avea o capacitate de 1,5 milioane de capete. Estimările arată că România produce doar 20% din cantitatea de carne de porc necesară pentru consumul intern. Asta, în condițiile în care porcul este prima alegere a românilor în materie de carne, cu peste 35 de kilograme mâncate anual, pe cap de locuitor, potrivit Știrile Pro TV.