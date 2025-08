Prognoza meteo pentru următoarele zile. Cum va fi vremea pe litoralul românesc, dar și în restul țării

14:00

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, şi omologul său interimar din New Jersey au declarat joi starea de urgenţă în zone ameninţate de inundaţii bruşte cauzate de ploile torenţiale care perturbă traficul feroviar şi aerian de-a lungul coastei de est, relatează Reuters. Serviciul Naţional de Meteorologie a emis avertismente de inundaţii bruşte de-a lungul unor […]