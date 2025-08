Superliga: Craiova lui Rădoi arată a echipă mare și învinge la CFR Cluj

01:40

Suma totală pe care Primăria Sectorului 2 o cheltuiește cu salariile a crescut cu 26% în ultimii 4 ani. Iar cheltuiala cu sporurile s-a majorat cu 38%. Rămâne de văzut – în perioada imediat următoare – ce economii la fondul de salarii va aduce reorganizarea administrativă începută de primarul Rareș Hopincă (PSD), în luna martie.