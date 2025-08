Descoperire geologică de proporții: Rețea de vulcani străvechi, de 640 de kilometri!

01:40

Administraţia Naţională Apele Române beneficiază, într-o zonă centrală din Bucureşti, de un sediu pentru care plăteşte lunar 54.000 de euro chirie. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că din informaţiile pe care le are, imobilul ar aparţine unui privat. Buzoianu anunţă că va cere instituţiei să reanalizeze şi să găsească un alt sediu, care să nu … The post Apele Române plătesc 54.000 de euro pe lună pentru un sediu în centrul Capitalei. Ministrul Mediului: M-am crucit un pic! appeared first on spotmedia.ro.