Horoscop 4 august 2025 – Păstrează-ți obiectivele și visele!

16:40

În încercarea de a opri luptele în Fâșia Gaza și de a salva ideea a două țări pentru două popoare, Franța și Marea Britanie au făcut în ultimele zile pași decisivi către recunoașterea unui stat palestinian. La 24 iulie, Emmanuel Macron a anunțat că va recunoaște Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Cinci […]