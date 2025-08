Iga Swiatek, eliminare surpriză în optimi la Montreal. Campioana de la Wimbledon a fost învinsă în două seturi

15:30

Dinamo a învins-o pe FCSB în derby sâmbătă seara la capătul unei partide cu șapte goluri, scor 4-3. Unul dintre cei mai buni oameni ai "câinilor" a fost Alexandru Musi, jucătorul venit de la rivală în afacerea care l-a trimis pe Dennis Politic la echipa lui Gigi Becali. Fotbalistul de 25 de ani al lui